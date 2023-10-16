Энтони Блинкен второй раз за неделю прибыл в Израиль 16.10.2023, 13:43

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

США хотят помочь находящимся в секторе Газа американцам.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 16 октября, прибыл в Тель-Авив для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это его второй визит в Израиль за неделю.

Как сообщает CNN, визит Блинкена проходит на фоне попыток США помочь находящимся в секторе Газа американцам, добраться до единственного выхода из осаженного анклава — пропускного пункта Рафах, ведущего в Египет.

Также Вашингтон работает с региональными партнерами над освобождением заложников исламистского движения ХАМАС — в Газе их 199.

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