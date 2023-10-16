Знаменитый седан Mercedes 190 превратили в необычное купе с нестандартными дверьми 2 16.10.2023, 13:46

1,378

Автомобиль получил новый кузов в стиле экспериментального спорткара C 111.

Седан Mercedes-Benz 190E (W201) превратили в необычный арт-кар. Автомобиль получил новый кузов в стиле концепт-кара C 111. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Арт-кар Mercedes-Benz C 111 представили на 38-м фестивале в Йере во Франции. Авто модифицировал берлинский скульптор Михаэль Зайльсторфер.

Кузов седана был сильно изменен. Он не только выполнен в стиле экспериментального спорткара C 111, но и получил клепаные панели.

Спереди установлены скрытые фары и необычная решетка радиатора. Еще одной особенностью дизайна являются двери типа «крыло чайки», как у оригинального концепт-кара.

Интерьер авто остался без изменений. Внутри имеется отделка из деревянного шпона и черной кожи.

Характеристики арт-кара остаются неизвестными. Вероятнее всего, под капотом расположен оригинальный двигатель от Mercedes-Benz 190E.

«Я хотел бы создавать универсальные, но в то же время функциональные скульптуры в тех местах, которые мне нравятся», — поделился Зайльсторфер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».