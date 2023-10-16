Знаменитый седан Mercedes 190 превратили в необычное купе с нестандартными дверьми

Знаменитый седан Mercedes 190 превратили в необычное купе с нестандартными дверьми2
- 16.10.2023, 13:46
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Автомобиль получил новый кузов в стиле экспериментального спорткара C 111.
Седан Mercedes-Benz 190E (W201) превратили в необычный арт-кар. Автомобиль получил новый кузов в стиле концепт-кара C 111. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Арт-кар Mercedes-Benz C 111 представили на 38-м фестивале в Йере во Франции. Авто модифицировал берлинский скульптор Михаэль Зайльсторфер.
Кузов седана был сильно изменен. Он не только выполнен в стиле экспериментального спорткара C 111, но и получил клепаные панели.
Спереди установлены скрытые фары и необычная решетка радиатора. Еще одной особенностью дизайна являются двери типа «крыло чайки», как у оригинального концепт-кара.
Интерьер авто остался без изменений. Внутри имеется отделка из деревянного шпона и черной кожи.
Характеристики арт-кара остаются неизвестными. Вероятнее всего, под капотом расположен оригинальный двигатель от Mercedes-Benz 190E.
«Я хотел бы создавать универсальные, но в то же время функциональные скульптуры в тех местах, которые мне нравятся», — поделился Зайльсторфер.