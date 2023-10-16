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Лицей БГУ возглавила специалист по «чекистам»

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  • 16.10.2023, 13:59
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Лицей БГУ возглавила специалист по «чекистам»

Татьяне Мамчиц работала в Институте национальной безопасности Беларуси.

Коллективу Лицея БГУ сегодня представили нового директора. Им стала Татьяне Мамчиц. Министерство образования представляет нового руководителя Лицея очень сдержано: «окончила филологический факультет и имеет большой опыт работы в сфере образования». 

Между тем, как стало известно «Еврорадио», Татьяна Павловна Мамчиц ранее работала начальником учебно-методической части в Институте национальной безопасности Беларуси. Вот цитата из ее научной статьи о «чекистском» образовании: «Полагаю, что это возможно при условии, когда содержание чекистского образования представлено как действенный инструмент решения прикладных профессионально значимых проблем».

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