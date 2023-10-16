Лицей БГУ возглавила специалист по «чекистам» 4 16.10.2023, 13:59

2,128

Татьяне Мамчиц работала в Институте национальной безопасности Беларуси.

Коллективу Лицея БГУ сегодня представили нового директора. Им стала Татьяне Мамчиц. Министерство образования представляет нового руководителя Лицея очень сдержано: «окончила филологический факультет и имеет большой опыт работы в сфере образования».

Между тем, как стало известно «Еврорадио», Татьяна Павловна Мамчиц ранее работала начальником учебно-методической части в Институте национальной безопасности Беларуси. Вот цитата из ее научной статьи о «чекистском» образовании: «Полагаю, что это возможно при условии, когда содержание чекистского образования представлено как действенный инструмент решения прикладных профессионально значимых проблем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».