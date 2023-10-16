Латинский патриарх готов обменять себя на детей, которых ХАМАС удерживает в Газе 16.10.2023, 14:11

58-летний священник предложил сделку.

Латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что готов обменять себя на детей, которых террористы удерживают в секторе Газы, пишет newsru.co.il.

58-летний Пьербаттиста Пиццабалла занимает пост Латинского патриарха Иерусалима с октября 2020 года.

Он родом из Бергамо (Италия). В сентябре 1976 года поступил в духовную семинарию Ордена меньших братьев региона Эмилия-Романья. Рукоположен в священники 15 сентября 1990 года. В Архиепископской семинарии в Ферраре получил диплом по антиковедению. В Папском Антонианском университете получил степень бакалавра богословия. Получил степень лиценциата во Францисканском библейском институте Иерусалима. Кроме родного итальянского также владеет английским, ивритом и арабским языками. На Святой Земле начал свою карьеру в родном Францисканском библейском институте Иерусалима в качестве преподавателя иврита. С 2005 по 2008 год служил патриаршим викарием для ивритоязычных католиков. В 2004 Пиццабалла был избран францисканским Кустодом Святой земли и хранителем горы Сион.

В течение 12-ти лет он бессменно переизбирался на этот пост. В 2016 году, после ухода на покой Латинского патриарха Иерусалима Фуада Туаля, был назначен апостольским администратором Иерусалима Sede Vacante и в то же самое время был также назначен титулярным архиепископом Вербе. В 2020-м стал Латинским патриархом Иерусалима.

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