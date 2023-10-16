Райисполком в Ивацевичах превратили в военный объект 16.10.2023, 14:24

Огородили противотанковыми ежами, бетонными блоками и колючей проволокой.

Районный исполнительный комитет в Ивацевичах превратился в военный объект. Местные власти заверяют, что это временно — все из-за очередных учений. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на местные власти.

18 октября в Ивацевичском районе, а именно — в самих Ивацевичах, Коссово и поселке Сосновый лор, пройдут плановые мобилизационные учения.

«Целью учений является проверка готовности местных органов власти, органов военного управления, других государственных органов и организаций по выполнению мобилизационных заданий», — отметили в райисполкоме.

Подготовка к показному занятию начнется заранее, до 16 числа будет завершено развертывание учебных точек, 17 октября пройдет генеральная репетиция.

«Подготовка предполагает возведение возле здания райисполкома в Ивацевичах определенных сооружений. 18 октября в связи с прибытием служебного транспорта должностных лиц, участвующих в мероприятии, будет осуществляться регулировка дорожного движения на участках некоторых улиц в Ивацевичах и Коссово», — добавили в райисполкоме.

Местные власти заверили, что «все это необходимо для проведения занятий по мобилизационной готовности и не должно вызывать обеспокоенности у горожан».

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