В Гомеле торжественно открыли памятник мылу 9 16.10.2023, 14:44

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Мероприятие провели с размахом.

На ОАО «Гомельский жировой комбинат» открыли самый маленький в Беларуси памятник. Об этом сообщает пресс-служба «Белгоспищепрома».

Памятник посвятили хозяйственному мылу.

«Открытие памятника приурочено ко Всемирному дню чистых рук и Неделе родительской любви», — заявили в концерне.

Размер памятника и в самом деле очень скромный: брусок всего 6×9см, а подставка — 12 см. Несмотря на это, мероприятие провели с размахом — не обошлось без ленточек и торжественных выступлений. На него также пригласили детсадовцев.

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