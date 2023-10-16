В Гомеле торжественно открыли памятник мылу

В Гомеле торжественно открыли памятник мылу9
- 16.10.2023, 14:44
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Мероприятие провели с размахом.
На ОАО «Гомельский жировой комбинат» открыли самый маленький в Беларуси памятник. Об этом сообщает пресс-служба «Белгоспищепрома».
Памятник посвятили хозяйственному мылу.
«Открытие памятника приурочено ко Всемирному дню чистых рук и Неделе родительской любви», — заявили в концерне.
Размер памятника и в самом деле очень скромный: брусок всего 6×9см, а подставка — 12 см. Несмотря на это, мероприятие провели с размахом — не обошлось без ленточек и торжественных выступлений. На него также пригласили детсадовцев.