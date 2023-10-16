В Бобруйск неожиданно прилетел самолет ЧВК «Вагнер» 3 16.10.2023, 14:49

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иллюстративное фото

Затем он отправился в Мали.

Ночью 12 октября на военный аэродром «Бобруйск» из Москвы прилетел транспортный Ил-76 (RA-76370) российской грузовой авиакомпании «АбаканЭйр», пишет «Белорусский гаюн».

Во-первых, стоит сказать, что данный аэродром крайне редко используется российской авиацией, как факт — это первый прилет борта из РФ за весь 2023 год, не говоря уже о том, что борт прибыл из Москвы ночью. Во-вторых, этот аэродром является ближайшим к лагерю ЧВК «Вагнер» в д. Цель — 58 км. по прямой.

И наконец, в-третьих, пользователи в соцсетях связываются этот борт с наемниками ЧВК «Вагнер». Еще летом он был замечен в Джибути и Энтеббе.

Однако вернемся в Беларусь. Тут данный Ил-76 пробыл больше суток и улетел утром 13 октября, но самое интересное — это его дальнейший маршрут:

Минеральные Воды (РФ) → Джерба (Тунис) (промежуточная посадка) → Бамако (Мали).

И это важно, ибо известно, что в Мали дислоцируются наемники ЧВК «Вагнер». Как пример, в конце лета Reuters писали, что в Мали находятся около 1000 вагнеровцев, которые там помогают местной хунте. В последнее же время, провагнеровские каналы публикуют немало видео и фото об участии вагнеровцев в боях на территории этой западноафриканской страны.

Кроме того, отметим, что это первый рейс, который действительно мог вывезти какое-то количество наемников из Беларуси, несмотря на то, что слухи о возможной передислокации вагнеровцев из Беларуси в Африку появились уже несколько месяцев назад.

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