В Луганске БТР россиян протаранил гражданское авто

В Луганске БТР россиян протаранил гражданское авто4
- 16.10.2023, 14:52
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Похожие ситуации на оккупированных территориях Украины становятся привычным делом.
Российские военные устроили ДТП во временно оккупированном Луганске: бронетранспортер переехал гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram-канале в понедельник, 16 октября.
«В оккупированном Луганске БТР переехал гражданский автомобиль», - отметил чиновник.
Он добавил, что российским военным безразлично и на правила дорожного движения, и на людей.
«Похожая ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками V и Z сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился», - резюмировал Лысогор.
Напомним, в середине сентября в сети появилось видео с временно оккупированного россиянами Луганска, где жертвой ДТП стал пешеход.