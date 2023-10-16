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«Временщики»

5
  • Александр Невзоров
  • 16.10.2023, 15:05
  • 5,444
«Временщики»
Александр Невзоров

Путин демонстрирует истинный нарциссизм.

Это малограмотное и завравшееся существо уверено, что оно - «мировой лидер» и «сверхчеловек».

У существа нет сомнений в своем праве делать несчастными, мертвыми или бездомными миллионы людей.

Некие «высшие силы» выписали ему «лицензию на убийство» бесконечного количества homo, на уничтожение городов и стран.

Существо уверено в том, что оно само- явление «высшего порядка», феномен и уникум, а все остальные - скот, обязанный исполнять его прихоти.

Здесь, в интервью кивающему китайцу, Путин демонстрирует истинный нарциссизм.

Главное и единственное доказательство «высшести» - это вечность пребывания «на троне». Путин прямо заявляет, что и «председатель Си» и он сам - мировые лидеры, а не какие-то «временщики».

Александр Невзоров, Telegram

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