«Временщики»5
- Александр Невзоров
- 16.10.2023, 15:05
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Путин демонстрирует истинный нарциссизм.
Это малограмотное и завравшееся существо уверено, что оно - «мировой лидер» и «сверхчеловек».
У существа нет сомнений в своем праве делать несчастными, мертвыми или бездомными миллионы людей.
Некие «высшие силы» выписали ему «лицензию на убийство» бесконечного количества homo, на уничтожение городов и стран.
Существо уверено в том, что оно само- явление «высшего порядка», феномен и уникум, а все остальные - скот, обязанный исполнять его прихоти.
Здесь, в интервью кивающему китайцу, Путин демонстрирует истинный нарциссизм.
Главное и единственное доказательство «высшести» - это вечность пребывания «на троне». Путин прямо заявляет, что и «председатель Си» и он сам - мировые лидеры, а не какие-то «временщики».
Александр Невзоров, Telegram