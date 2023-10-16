«Боже, как мы смогли такое допустить» 1 16.10.2023, 15:14

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Дневник белоруски в вынужденной эмиграции.

Наталья из Жодино теперь живет в Варшаве и пишет своеобразный дневник. Своими заметками она поделилась с сайтом ex-press.live.

***

«Жизнь без страха накладывает отпечаток. Больше улыбаешься, не думаешь о том, какого цвета надеть одежду, украшения, значок на рюкзак прицепить или ленточку повязать.

Не думаешь о том, что и кому говорить. Понятно, что хамить и оскорблять не будешь, но непристойное поведение — это скорее внутренний запрет из чувства самоуважения, а не из чувства страха.

Жаль, что те, кто остался в оккупации в Беларуси, этого лишены. Какой же кайф снова вернуть себе эти утраченные навыки, снова осознать, насколько отвратительно не иметь этих базовых признаков свободы».

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«Недавно наслушалась историй с Родины...

— Одного знакомого три дня КГБ вызывал на допросы по поводу цели приезда сестры, проживающей в США.

— Другого уволили в 2023 году за то, что поставил подпись за альтернативного кандидата в 2020 году.

— У знакомых на границе 19-летнего сына допрашивал два часа КГБ, потому в 2020 году был административный штраф по 23.34. «Думали, что уже не выйдет...», — говорили они.

Боже, как мы смогли такое допустить, и как же больно, что моя любимая Беларусь почти превратилась в Северную Корею 2.0...»

***

«Я занимаюсь клинингом в Варшаве. И есть у меня постоянная клиентка, полька. Она немного знает русский, так что меня понимает. А я понимаю её, так и общаемся. А еще она поправляет мой польский. Накануне большого марша перед выборами, в субботу, она интересуется у меня, работаю ли я завтра. «Нет, — отвечаю, — у меня выходной». Тогда она спрашивает, иду ли я на марш? «Нет, — говорю, — я же не полька».

Она (удивлённо): «Какая разница! Мы все живём в одной стране. Поляки, украинцы, белорусы, немцы, да много ещё кто! Мы все должны высказывать свое мнение».

Короче, я немного в шоке. В приятном шоке. И от приглашения на польский марш, и от отсутствия деления на «свои-чужие».

***

«Усё гэта зменіцца абавязкова. Шмат беларусаў чакаюць змен, як у самой краіне, так і за мяжой. Нейкая падрыхтоўка да змен ідзе. Марудна, павольна, амаль нябачна, але ж усё рушыцца наперад. З кропкі погляду чалавека гэтыя працэсы дужа павольныя, з гістарычнай кропкі — вельмі хуткія.

Самае галоўнае — гэта ня даць захапіць сябе адчаю, памятаць, што ты чалавек, спрабававаць па максімуму захаваць гонар, годнасць і чалавечнасць».

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