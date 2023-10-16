Конституционный суд Грузии: Президент нарушила Конституцию 1 16.10.2023, 15:16

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Пророссийская партия «Грузинская мечта» настаивает на импичменте Саломе Зурабишвили.

Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны.

Конституционное обращение депутатов парламента об импичменте поддержали шесть членов Конституционного суда, трое выступили против – Ирина Имерлишвили, Георгий Кверенчхиладзе, Теймураз Тугуши, сообщает «Радио Свобода».

Теперь парламент в двухнедельный срок должен рассмотреть и поставить на голосование вопрос об отстранении президента от должности в порядке импичмента.

Решение об импичменте должны поддержать как минимум 100 депутатов парламента. Учитывая то, что практически все оппозиционеры обещают голосовать против, правящая партия, предположительно, не сможет отстранить Зурабишвили от должности.

Ранее в Конституционном суде прошли слушания по данному делу. Заявку об импичменте, подписанную 80 депутатами, в суде представляли члены правящей пророссийской партии «Грузинская мечта», в том числе ее председатель Ираклий Кобахидзе.

«Грузинская мечта» утверждает, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в зарубежные поездки, не получив разрешения правительства. Согласно статье 52 Конституции Грузии, президент «с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями». Зурабишвили, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского Совета.

Президент не присутствовала на слушаниях, в суде её интересы представляли экс-депутат от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывшая судья грузинского Конституционного суда Майя Копалеишвили. Они, в частности, указывали, что согласно статье 49 Конституции – «президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях». Кроме того, в документе указано, что «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора» (статья 78).

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