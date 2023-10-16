В Бресте мужчина угрожал взорвать поезд с помощью «пояса шахида»2
- 16.10.2023, 15:19
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Он даже выставил требования.
В Бресте задержан 40-летний житель Дрогичинского района. Его подозревают в лжеминировании поезда.
Как сообщили в СК, 15 октября в милицию позвонил мужчина и заявил, что на нем надет пояс со взрывчаткой. Он взорвется, если поезд проедет дальше станции «Жабинка».
СК также опубликовал аудиозапись звонка в милицию. Мужской голос действительно утверждает, что на нем надет пояс со взрывчаткой. «Шахидовские методы, понимаете», – поясняет он дежурному.
«Если проеду дальше Жабинки, она взорвется автоматический, понимаете?» – говорит он далее.
Вскоре подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что мужчина был ранее судим, а сейчас нигде не работает.