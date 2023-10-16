Как выглядят самые дешевые двушки в Минске

Как выглядят самые дешевые двушки в Минске1
- 16.10.2023, 15:36
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До 45 тысяч долларов.
Realt посмотрел, что происходит с самыми бюджетными двушками в Минске — как выглядят, сколько стоят и где находятся. Цены — от 39 до 45 тысяч долларов.
Двушка с трехметровыми потолками на Нововиленской, 20
Двухкомнатная квартира на первом этаже в двухэтажном доме 1954 года в десяти минутах от парка Победы. Это сталинка, а значит здесь высокие, трехметровые потолки.
Общая площадь квартиры — 36 квадратов, жилая — 20. Кухня — 7 метров. Жилые комнаты занимают 13 и 7 метров. Вот как все выглядит.
В квартире совмещенный санузел.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 083 доллара за квадрат).
Двушка на Розы Люксембург около метро
Двухкомнатная квартира около станции метро «Грушевка». Второй этаж двухэтажного кирпичного дома.
В квартире 38 квадратных метров, жилая площадь — 27, кухня — 5 метров. Жилые комнаты занимают 12 и 15 метров.
В квартире деревянные полы. Санузел совмещенный.
Стоимость квартиры — 43 900 долларов (1 167 долларов за квадрат).
Двушка недалеко от МКАД на Ангарской, 18/3
Двухкомнатная квартира в нескольких остановках от станции метро «Могилевская». Первый этаж панельной брежневки 1966 года.
Общая площадь — 44 квадрата, жилая — 29. Кухня — 6 метров. Вот как выглядит квартира. Полы деревянные. Санузел раздельный.
Стоимость квартиры — 44 900 долларов (1 025 долларов за квадрат).
Двушка на Ташкентской, 22/4
Духкомнатная квартира в Чижовке на пятом этаже кирпичной брежневки 1967 года постройки. Рядом — Чижовка-Арена.
Общая площадь — 41 квадрат, жилая — 24. Кухня — 6 квадратных метров. Площадь жилых комнат — 15 метров и 9 метров. В одной из жилых комнат есть балкон. Санузел раздельный. Мебели в квартире нет — ни в комнатах, ни в кухне. Вот как она выглядит внутри.
Стоимость квартиры — 45 тысяч долларов (1 091 доллар за квадрат).