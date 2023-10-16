Путинистка Эвелина Бледанс резко изменила отношение к войне 16.10.2023, 15:38

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Расплакалась, что должны забрать сына.

Российская актриса Эвелина Бледанс, горячо поддержавшая путинскую агрессию против Украины, теперь поет другую песню: артистка боится всего, что связано с войной, потому что это непосредственно коснулось ее ребенка. Старший сын ярой пропагандистки уже долгое время живет в Израиле. Бледанс призналась, что сейчас молится о том, чтобы ее Николая не позвали в армию.

Как пишет «Обозреватель», об этом она рассказала в комментарии российским СМИ. Ранее пропагандистка радовалась, что россияне идут воевать на украинские земли, но это же – чужие дети. В частности, пела оды Путину и рашистам за «освобожденный» Крым.

Бледанс говорит, что находилась в гостях у сына, которому уже 29 лет, в начале октября, накануне военных действий. Теперь пропагандистка жалуется: «К сожалению, мой сын живет в Израиле. Его не призывали пока, и надеюсь, не позовут – моя сестра осталась на две недели там, с ним. Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо».

Бледанс рассказывает, что руководителя ее Николая уже призвали в израильскую армию, а его оставили пока управлять компьютерной компанией. Однако как дела будут идти дальше, ей не известно.

Актриса Эвелина Бледанс родилась и выросла в Крыму. С 1991 по 2005 годы была участницей одесской комик-трупы «Маски». Сына Николая родила от бизнесмена Дмитрия. Никогда не скрывала, что особенно не занималась ребенком: мальчика воспитывали его мать и младшая сестра. Когда Бледанс подала на развод с Дмитрием, сын решил жить с папой в Израиле.

«Мы практически не общались, когда я ушла от мужа, – рассказывала Бледанс. – Для него это было больно. Поехали вместе с его отцом в Швейцарию, где он учился. И это все».

Однако впоследствии актрисе удалось наладить отношения с сыном. В частности, она виделась с Николаем, когда того в 19 лет призвали на службу в израильскую армию. «Кажется, армия – это именно то, что Коле нужно», – заявляла тогда Бледанс.

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