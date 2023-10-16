ВСУ отбили важные позиции и захватили в плен группу оккупантов 16.10.2023, 15:46

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Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины отбили у российских оккупантов лесополосу в районе недавно освобожденного села Работино (прорывной плацдарм на Мелитопольском направлении в Запорожской области).

При этом один десантник случайно отстал от основной группы и по ошибке зашел в блиндаж с тремя интервентами. Однако не растерялся и взял их в плен.

Об этом сегодня на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказал объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления со ссылкой на главного сержанта бригады Дмитрия (Позывной Дым).

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