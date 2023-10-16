В Индонезии прошел фестиваль канатоходцев, в котором поучаствовали и белорусы 16.10.2023, 16:02

Фото: Reuters

Любители адреналина ходили по канату в десятках метров от земли.

В субботу на горе Хаву на острове Ява в Индонезии прошел фестиваль Bandung Highline Festival 2023, пишет zerkalo.io.

На мероприятии встретились любители слэклайна (стропохождения, или, проще говоря, ходьбы по канату) — всего 25 человек из различных регионов Индонезии, а также из Венгрии, Нидерландов, Австрии, Индии, Сингапура, Малайзии — и даже Беларуси.

На фестивале проходили многочисленные мастер-классы, а также соревнования в нескольких дисциплинах. Если боитесь высоты, вам лучше не смотреть на снимки того, как любители адреналина гуляют по канату в десятках метров от земли.

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