В российской армии разгорелся новый скандал 16.10.2023, 16:05

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Кремлевский военкор «обрадовал» россиян новостями с фронта.

Российский инструктор боевых отрядов уголовников «Шторм Z» военкор Святослав Голиков в своем Telegram-канале заявил про огромные потери российской армии и некомпетентное командование ВС РФ, которое фактически отправляет россиян на убой на фронте. Голиков выдвинул обвинения против российского генерала Андрея Сычевого, заявляя, что тот только в сентябре угробил под Бахмутом 1500 российских военных.

Более того, это не помогло, поскольку ВСУ все равно проломили российские позиции и вынудили оккупантов отступать, пишет «Диалог.UA».

Голиков пишет, что в результате таких «мясных штурмов» в ВС РФ тяжелый дефицит живой силы, а воевать фактически некем. По его словам, попытка штурма Авдеевки заглохла так быстро именно по этой причине: людей на фронте у РФ не хватает и заменить погибших просто некем.

Голиков возмущен, поскольку российский генерал положил на Бахмутском направлении фронта несколько десятков солдат, которых готовил лично он.

«Угробил втупую. Результат налицо: рубеж продавлен. Как теперь стабилизировать ситуацию - хрен его знает», - пишет он.

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