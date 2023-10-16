Чудеса изворотливости Телеграм-канал «СерпомПо»

16.10.2023, 16:10

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На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом.

Чудеса изворотливости явил Владимир Соловьёв. Оказывается, в 2004-м году он обещал отправиться воевать в Израиль, если на страну нападут.

Теперь взял свои слова обратно, проявив изворотливость. Виноваты в этом «спецоперация» Путина в Украине (туда, впрочем, Соловьёв тоже не поехал воевать), возраст Соловьёва и даже бывший посол Израиля в России, который, будто бы сказал Соловьёву, что в его возрасте (60 лет) он армии Израиля не нужен.

Единственный вывод можно сделать – как угодно извернуться, лишь бы самому не воевать. Пусть другие – и в Украине, и в Израиле.

Что касается первой фразы Соловьёва, то он, видимо, забыл, что в 2009-м году издал книгу «Мы – русские! С нами Бог!». В аннотации к книге сказано: «Новая книга Владимира Соловьева - о самом главном. О том, что волнует каждого, для кого слово «Родина» произносится и пишется по-русски».

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