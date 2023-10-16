На Беларусь надвигается воздушная масса арктического происхождения 16.10.2023, 16:18

По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В МЧС объявили оранжевый уровень опасности во всех белорусских областях на 17 октября и предупредили о «неблагоприятном метеорологическом явлении» — заморозках. Но, судя по прогнозу на ближайшие 3 дня, белорусов ждут не только они, пишет telegraf.news.

Так, по сообщениям МЧС и Белгидромета, ночью 17 октября во многих районах нашей страны ожидают заморозки 0..-3°C. Хотя местами пообещали+1..+3°С.

Белорусам посоветовали «укрыть растения пленкой или спанбондом» и «не оставлять без укрытия на полях картофель и корнеплоды».

В целом во вторник на погоду повлияет «холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря». Местами синоптики спрогнозировали дожди и вероятность мокрого снега.

Днем же 17 октября температура воздуха составит +6..+11°С.

В среду, 18 октября, как сообщил Белгидромет, ночью нас тоже ожидают дожди и мокрый снег. Причем, днем в некоторых северных районах страны спрогнозировали «сильные осадки». Кроме того, многие белорусы, вероятно, снова ощутят порывы ветра.

Что касается температуры, то ночью ожидают в основном +1..+6°С, но отдельным районам все же стоит ожидать заморозков 0..-3°С. Днем — +4..+11°С.

А в четверг 19 октября в Беларусь должны прийти «холодная воздушная масса арктического происхождения». Жителей предупредили о мокром снеге и дожде, а также гололедице. А еще о местами порывистом ветре.

И в эту ночь белорусов также предупредили о заморозках 0..-4°С. Днем синоптики спрогнозировали от +2°С по северу до +10°С по югу страны.

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