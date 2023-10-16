СМИ: Иран назвал условие, при котором ХАМАС освободит заложников 16.10.2023, 16:45

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Министерство иностранных дел Ирана заявило, что террористическая группировка ХАМАС якобы готова освободить около 200 заложников, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газы. Однако ХАМАС не признал, что делал такое предложение.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране, пишет «The Times of Israel».

По его словам, представители Хамаса «заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами разных районов Газы».

ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи удерживаемых Израилем палестинцев в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в гибели гражданских палестинцев в секторе Газы следует обвинять прежде всего группировку ХАМАС.

«Они прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей как живой щит. Смерть любого гражданского – это трагедия. Гибнут палестинцы или израильтяне – причиной этих смертей является ХАМАС», – заявил он.

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