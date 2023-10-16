В Ленинградской области РФ перевернулась лодка с силовиками: выжили не все 8 16.10.2023, 16:52

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Прокурор, участковый и оперативник ГРУ хотели порыбачить.

Во время рыбалки на озере Михалевское в Ленинградской области России перевернулась лодка с прокурором, участковым полицейским, оперативников Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а также еще одним гражданским. Из четверых мужчин только двое смогли выбраться на берег. Об этом 16 октября сообщает российский телеграм-канал Baza.

Сообщается, что инцидент имел место 14 октября. Компания друзей отдыхала на турбазе в поселке Маслово. Вечером они отправились на рыбалку на моторной лодке, однако около 9 вечера лодка перевернулась.

33-летний прокурор из Петербурга по имени Александр С. и 33-летний оперативник ГРУ по имени Марат М. сумели добраться до берега, в то время как двое других друзей — 33-летний участковый полицейский Алексей К. и гражданский Гайг Т. — погибли.

В настоящее время спасатели продолжают поиски гражданина Алексея К. Позже Информацию об инциденте на озере в Выборгском районе также подтвердило региональное медиа 47news. По словам журналистов, спасатели обследовали акваторию, но поиски результатов не принесли.

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