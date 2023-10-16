Алёнка для ХАМАСа Александр Невзоров

16.10.2023, 17:29

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Кондитеры струхнули.

Как выяснилось, публичное избиение «врагов ислама» - очень поучительное мероприятие.

«Кадыров и сын» всего за несколько секунд перевоспитали сонмы православных.

До тех, наконец, дошло, что и они легко могут оказаться в следственном изоляторе Грозного и там «познакомиться с адамом».

Хотя никаких официальных заявлений об отмене законов в России не делалось, но безмолвие «прокуратур» и прочих карательных структур - все поняли правильно.

Первыми перепугались кондитеры.

Холдинг «Красный октябрь» струхнул и немедленно внес изменения в русский народный шоколад «Алёнка»; шоколад объявлен строго «халяльным».

Он стал первым русским шоколадом, который пригоден хоть для ХАМАСа, хоть для ТАЛИБАНА, хоть для АЛЬ-КАИДЫ.

Сделать столь же халяльными и живых «Алёнок» России будет чуть сложнее.

Чтобы добиться «халяльной чистоты» девиц, необходимо, чтобы эти «Аленки» никогда не соприкасались с «запретным мясом», которое пока наличествует у части населения страны.

Александр Невзоров, Telegram

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