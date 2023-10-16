Алёнка для ХАМАСа
- Александр Невзоров
- 16.10.2023, 17:29
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Кондитеры струхнули.
Как выяснилось, публичное избиение «врагов ислама» - очень поучительное мероприятие.
«Кадыров и сын» всего за несколько секунд перевоспитали сонмы православных.
До тех, наконец, дошло, что и они легко могут оказаться в следственном изоляторе Грозного и там «познакомиться с адамом».
Хотя никаких официальных заявлений об отмене законов в России не делалось, но безмолвие «прокуратур» и прочих карательных структур - все поняли правильно.
Первыми перепугались кондитеры.
Холдинг «Красный октябрь» струхнул и немедленно внес изменения в русский народный шоколад «Алёнка»; шоколад объявлен строго «халяльным».
Он стал первым русским шоколадом, который пригоден хоть для ХАМАСа, хоть для ТАЛИБАНА, хоть для АЛЬ-КАИДЫ.
Сделать столь же халяльными и живых «Алёнок» России будет чуть сложнее.
Чтобы добиться «халяльной чистоты» девиц, необходимо, чтобы эти «Аленки» никогда не соприкасались с «запретным мясом», которое пока наличествует у части населения страны.
Александр Невзоров, Telegram