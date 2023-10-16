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В курортном поселке Нарочь выставили на повторную продажу двухуровневые квартиры в таунхаусах

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  • 16.10.2023, 17:33
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В курортном поселке Нарочь выставили на повторную продажу двухуровневые квартиры в таунхаусах

Начальную цену квартир снизили.

«Белюробеспечение» повторно продает шесть двухуровневых квартир в таунхаусе в курортном поселке Нарочь. Это арестованное имущество торговой компании «ТрейдВей», пишет zerkalo.io.

Выставленные на продажу квартиры расположены все в одном таунхаусе в зеленой зоне курортного поселка Нарочь. Строила их компания компании «ТрейдВей», однако недвижимость арестовали за просроченные долги.

Каждая квартира площадью более 140 квадратных метров, на двух уровнях, но без внутренней отделки. У каждой квартиры есть свой дворик, вдоль которого высажены туи.

С первой попытки продать недвижимость не получилось — желающих приобрести арестованные квартиры не нашлось.

Начальную цену квартир снизили: если на первом аукционе она стартовала от 207 тысяч рублей, то теперь — от 165,5 тысяч.

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