Украинская «Армия дронов» установила абсолютный рекорд 16.10.2023, 17:38

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Беспилотники очень эффективно показали себя в уничтожении российской техники.

Ударные подразделения проекта «Армия дронов» за неделю уничтожили и повредили 428 единиц вражеской техники. Об этом 16 октября в Telegram сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Абсолютный рекорд от «Армии дронов» – 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку [Донецкой области] беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования», – написал он.

Кроме этого, за неделю при помощи дронов ликвидированы либо ранены 206 оккупантов, добавил министр.

Федоров также поблагодарил украинских воинов – «героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают российских оккупантов».

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