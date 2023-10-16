В Беларуси запретили продавать один из видов «Монополии» 16.10.2023, 17:51

Экземпляры, уже имеющиеся на полках магазинов, изымут из обращения.

Настольная игра «Монополия», которую предлагал для детей в возрасте от трех лет китайский производитель CHUANGHENG TOYS CO., LTD, запрещена к продаже в нашей стране. Информация об этом опубликована в реестре «Опасная продукция».

В обосновании говорится, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Уточняется, что в настольно-печатных играх текст должен быть напечатан контрастным цветом по отношению к фону, высота букв должна составлять не менее 2,3 мм для детей в возрасте до 10 лет и не менее 1,75 мм — для детей в возрасте старше 10 лет, фактически минимальная высота букв равна 1 мм.

В результате Госстандарт запретил игру к реализации. Экземпляры, имеющиеся на полках в рознице, предписано изъять из обращения.

Действия документов об оценке соответствия прекращены. Введен запрет на ввоз и обращение этой игры.

До последнего времени эту игру в Беларусь ввозил импортер «Биг-Мастер», зарегистрированный в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».