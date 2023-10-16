Крупная страховая госкомпания заявила, что отказывается от доллара, а потом - удалила анонс 16.10.2023, 18:06

Узнали у фирмы, что произошло.

Государственная страховая компания «Стравита» ранее объявила, что с 1 октября приостановила оформление страховок в долларах. Однако позже эта новость исчезла с сайта фирмы. «Зеркало» уточнило у компании, ввели ли в итоге запрет на оформление страховых договоров в долларах.

Это решение в компании поясняли тем, что «на финансовом рынке Беларуси наблюдается снижение размера средних процентных ставок в свободно-конвертируемой валюте по новым банковским вкладам (депозитам)».

Однако через некоторое время новость об отказе от страховок в долларах исчезла с сайте компании. При попытке зайти на страницу с этим сообщением выдается уведомление, что «404: страница не найдена». Журналист как физлицо поинтересовался у фирмы, с чем это связано, не передумала ли она отказываться от полисов в американской валюте.

«На данный момент «Стравита» заключает договоры в белорусских рублях и в эквиваленте к российскому рублю», — сообщил госстраховщик. То есть фирма отказалась все-таки от долларовых полисов.

На вопрос, намерена ли компания возвращаться договоры в долларах, в «Стравите» завили: «По всем заключенным договорам обязательства будут выполнены в полном объеме».

При этом в компании не смогли пояснить, почему с сайта удалена новость об отказе от долларовых полисов: «Мы уточним данную информацию у ответственных лиц за сайт компании».

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