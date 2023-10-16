Космическая демилитаризация 2 16.10.2023, 18:09

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Сергей Лавров

Иной раз кажется, что МИД России прилетел с другой планеты.

Иной раз кажется, что МИД России прилетел с другой планеты – его функционеры делают несообразные и лишённые смысла заявления, пишет телеграм-канал «Время на раскачку нет».

Выступает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России и говорит о «квазигражданских объектах и инфраструктуре в космосе», которые вероятно успешно используются Украиной в ходе спецоперации Путина, Лаврова и других: «Мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах».

То есть, до того как Путин, Лавров и другие начали спецоперацию, данные со спутников иностранных государств не были доступны Украине для использования в военных целях. А вследствие «демилитаризации», которую Путин указал как цель «спецоперации», Украина стала эти данные использовать. И, надо полагать, свой военный потенциал укрепила. Отличная демилитаризация! В итоге получен противоположный результат. Интересно, это было «по плану, строго по плану»?

Ещё Владимир Ермаков выступил с угрозами (во всяком случае в передаче ТАСС), объявив, что объекты в космосе, которые используются в интересах армии Украины, могут стать «целью ответного удара». И как же это будет выглядеть?

Вопрос здесь не только в том, есть ли на это силы, но неужели функционер МИД считает, что у Соединённых Штатов в космосе меньше возможностей, чем у России? И в случае реализации угрозы наша страна не получит ответ – не исключено, что более мощный.

Впрочем, всё это выглядит, как обычная «страшилка» со стороны МИД, пустословие, которого было много за прошедшие с 24 февраля полтора года.

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