Как голосовали поляки за границей на парламентских выборах 1 16.10.2023, 18:23

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За рубежом проголосовали более 600 тысяч граждан Польши.

На сайте Государственной избирательной комиссии Польши уже можно проверить результаты парламентских выборов некоторых зарубежных комиссий. Известно, что по крайней мере в двух странах абсолютным победителем является «Право и Справедливость», отмечает onet.pl.

За рубежом проголосовали более 600 тысяч поляков. В день выборов во многих комитетах образовывались длинные очереди, польская диаспора голосовала значительно активнее, чем на предыдущих выборах.

Еще не представлены все результаты выборов за рубежом, однако уже есть данные из некоторых стран, например, из США. Подсчет голосов 52 комиссий был завершен в ночь с воскресенья на понедельник. Сообщается, что победила партия «Право и Справедливость», набрав 40 процентов голосов.

При этом в Румынии поляки установили рекордную посещаемость - проголосовали более 93%.

В Канаде партия «Право и Справедливость» набрала 47% из 11 тысяч поданных там голосов. «Гражданская коалиция» была второй по популярности партией и набрала 34,2 процента.

В Японии же победила «Гражданская коалиция», набрав 45,65 процентов голоса.

«Гражданская коалиция» также выиграла в Китае, где за нее было отдано 50,79 процентов голосов. На следующих позициях были «Левые», «Третий путь» и «Конфедерация», опередившие «Право и Справедливость».

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