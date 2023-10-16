У Минска появился новый главный архитектор

У Минска появился новый главный архитектор7
- 16.10.2023, 18:44
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Должность была вакантной три месяца.
В июле этого года Ольга Верамей, занимавшая должность председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома с ноября 2020-го, ушла работать в «Минскградо». Место главного архитектора столицы стало вакантным. И оставалось таковым в течение трех месяцев. Однако сегодня ситуация наконец изменилась. На одну из ключевых должностей в Мингорисполкоме был назначен Виктор Гутько.
Вот что о нем известно. Виктор Гутько — уроженец Волковыска. Окончил Минский архитектурно-строительный техникум и Белорусскую государственную политехническую академию, затем — Академию управления при Лукашенко. Трудовой путь начал в Берестовицком районном исполнительном комитете в отделе архитектуры, градостроительства и территориального планирования. Позднее работал начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Фрунзенского района. Занимал руководящие должности в ряде организаций строительного профиля.