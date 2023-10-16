В Сети появился интересный тест для проверки зрения 2 16.10.2023, 19:00

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Нужно найти 13 собак за 13 секунд.

Головоломки - это отличный способ напрячь ум и напрячь одну из важнейших мышц тела до пика своих возможностей. Каждая головоломка индивидуальна, но их можно разделить на несколько категорий. Некоторые математические, некоторые аналитические, а некоторые наблюдательные.

Эта головоломка от West Wales Holiday Cottages является примером наблюдательной головоломки, пишет express.co.uk.

Ваша задача - найти всех 13 собак менее чем за 13 секунд в сцене на пляже выше. Собаки разбросаны по пляжу вместе со своими владельцами от крайнего правого до крайнего левого угла изображения.

Ответ можно посмотреть здесь.

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