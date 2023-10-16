СМИ: На формирование нового правительства Польши может уйти до двух месяцев 16.10.2023, 19:08

В это время нынешний Совет Министров по-прежнему будет править страной.

На формирование нового правительства Польши может уйти до двух месяцев. В таком случае нынешний Совет Министров во главе с Матеушем Моравецким по-прежнему будет править страной, но без возможности принятия новых законов, отмечает «Польское радио».

Polska Metropolia Warszawska констатирует, что явка на воскресных парламентских выборах была самой высокой в истории современной Польши, то есть с 1989 года. Государственная избирательная комиссия предварительно сообщает, что после обработки части бюллетеней, явка составляет почти 80%. Но эти данные постоянно уточняются. В том числе уточняется количество голосов за те или иные политические силы.

Однако, например, Rzeczpospolita уверяет читателей, что «Право и Справедлиовсть», вероятно, не сможет создать новое правительство самостоятельно, даже если на стороне ныне правящей партии в новом Сейме будет «Конфедерация». А вот «Гражданская коалиция» Дональда Туска имеет шансы сформировать новый кабинет министров вместе с союзниками — «Третьим путем» и «Левыми силами».

Dziennik Gazeta Prawna отмечает, что новое правительство будет сформировано в зависимости от двух факторов: окончательного распределения мест в Сейме и воли президента Польши Анджея Дуды. Согласно конституции, у президента есть 30 дней после выборов на созыв первой сессии Сейма нового созыва. Тогда действующее правительство уйдет в отставку и будет утверждено новое.

Rzeczpospolita добавляет, что если на формирование нового правительства уйдет около двух месяцев, то в это время нынешний Совет Министров во главе с Матеушем Моравецким по-прежнему будет править страной, но без возможности принятия новых законов.

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