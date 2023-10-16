ЦАХАЛ ликвидировал главаря общей разведки ХАМАС
- 16.10.2023, 19:16
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Он был убит в городе Хан-Юнис в секторе Газа.
В ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был убит глава разведки ХАМАС. Об этом сообщила 16 октября пресс-служба израильского военного ведомства.
По данным ЦАХАЛ, боевик был убит в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Других деталей операции в публикации не приводится.
Ранее израильские военные сообщали о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль Мерада Абу Мерада, который возглавлял воздушную систему ХАМАС в городе Газа, и командира роты элитного подразделения движения ХАМАС «Нухба» Али Кади.
Напомним, 7 октября ХАМАС напал на Израиль. Израильским военным за несколько дней удалось выбить боевиков со своей территории и взять под контроль границу с сектором Газа.