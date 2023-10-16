Путин едет на поклон в Китай, а Лавров - в КНДР 16.10.2023, 19:32

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В Китае хозяин Кремля хочет обсудить с Си китайский проект глобального доминирования.

Российский диктатор Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь», который состоится в Китае. Это мероприятие стартует в Пекине уже завтра, сообщает российское издание «РИА Новости».

Кроме участия в форуме российский диктатор планирует встретиться с руководителем КНР Си Цзиньпином. Эта информация была подтверждена во время сегодняшней встречи министров иностранных дел обеих стран Сергея Лаврова и Ван И, состоявшейся в Пекине.

Как сообщает МИД России, сам Лавров в среду должен прибыть в КНДР. Стоит отметить, что в сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян. Тогда в Кремле заявили, что такой визит станет возможным после того, как Северную Корею посетит Лавров.

Отметим, что после сентябрьской встречи Путина с Кимом между Россией и КНДР резко активизировались железнодорожные перевозки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Что именно находится в вагонах – неизвестно, но аналитики предполагают, что речь идет о поставках артиллерийских боеприпасов.

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