Анджей Дуда поблагодарил поляков за активность на выборах 16.10.2023, 19:40

Анджей Дуда

Он отметим, что явка почти 73% – это сенсационный результат.

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил поляков за участие в парламентских выборах, передает «Польское радио».

В ходе визита в Рим в связи с 45-й годовщиной избрания Кароля Войтылы (Иоанна Павла II) Папой Римским, президент Польши подчеркнул, что многие люди проголосовали после многочасового ожидания в очередях:

«Явка почти 73% – это сенсационный результат. Все мы ждем окончания работы Государственной избирательной комиссии. Моя огромная благодарность всем избирателям, всем моим соотечественникам, голосовавшим и в Польше, и за границей. Спасибо за участие на выборах в Сейм и Сенат, спасибо также всем, принявшим участие в референдуме. Это были действительно очень важные выборы».

По словам Анджея Дуды, активность в голосовании на выборах свидетельствует о гражданской зрелости избирателей

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