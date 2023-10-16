Лукашисты вынуждены клянчить лекарства у Ирана 16.10.2023, 19:49

В белорусских больницах — нехватка лекарств.

Беларусь и Иран договорились о «совместном сотрудничестве в области медицины и совместном производстве лекарств». Об этом 16 октября сообщил министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноплахи, пишет «Наша нива».

Тот отметил, что Беларусь попросила импортировать из Ирана «некоторые фармацевтические продукты», а также выразила готовность упростить у себя регистрацию иранских лекарств и медицинского оборудования.

«Беларусь попросила у нас некоторые фармацевтические продукты, и в этом отношении мы начнем максимальное сотрудничество. Однако объем производства этих некоторых лекарств может оказаться недостаточным для экспорта в другие страны», — отметил министр здравоохранения Ирана.

Напомним, что белорусские больницы столкнулись с нехваткой лекарств в больницах из-за экономических санкций.

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