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Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра

  • 16.10.2023, 20:30
  • 1,258
Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра

В операции участвовали бойцы херсонского Корпуса оперативно-внезапного действия.

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на левом берегу Днепра и с помощью дронов атаковали их. Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что россиян атаковали бойцы херсонского Корпуса оперативно-внезапного действия с представителями Сил территориальной обороны.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы ударили по позициям оккупантов на левом берегу Днепра.

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