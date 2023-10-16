Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра 16.10.2023, 20:30

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В операции участвовали бойцы херсонского Корпуса оперативно-внезапного действия.

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на левом берегу Днепра и с помощью дронов атаковали их. Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что россиян атаковали бойцы херсонского Корпуса оперативно-внезапного действия с представителями Сил территориальной обороны.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы ударили по позициям оккупантов на левом берегу Днепра.

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