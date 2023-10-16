Стало известно, из-за чего самолет «Белавиа» на три часа опоздал из Санкт-Петербурга в Минск 2 16.10.2023, 20:38

3,580

Летать лайнерами «Белавии» небезопасно?

На борту самолета «Белавиа», который 13 октября не смог с первого раза вылететь из Санкт-Петербурга в Минск и задержался на три часа, были проблемы с системой кондиционирования. Об этом сообщает телеграм-канал «От винта. Авиация Беларуси» со ссылкой на источник в минском аэропорту.

В минувшую пятницу, 13 октября, самолет «Белавиа» начал рейс из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Минск, однако меньше чем через час вернулся на стоянку с предварительного старта по технической причине. В минский аэропорт он прибыл с трехчасовым опозданием.

В Национальном аэропорту Минск, где базируется белорусский авиаперевозчик, сообщили, что в самолете возникли проблемы с системой кондиционирования.

Судя по трекингу лайнера с сервиса Flightradar, неисправность была обнаружена во время руления самолета, когда на борту уже были пассажиры. На нее указали соответствующие приборы в кабине пилота, содержащие подробные данные о состоянии воздуха на борту.

Устранение неполадок заняло почти 1,5 часа. После прибытия в Минск самолет выполнил еще несколько рейсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».