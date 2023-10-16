В Индии возникли серьезные проблемы с российской нефтью 1 16.10.2023, 20:50

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СМИ узнали о требовании Москвы.

Индийские власти недовольны, что импортеры российской нефти из нефтеперерабатывающих заводов Индии стали оплачивать ее юанями, а не рупиями, по этой причине задерживается оплата 7 нефтяных партий. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По нескольким партиям оплаты нет с последней недели сентября, сообщил источник.

Журналистам агентства удалось выяснить, что перевод рупий в юани требует двойной конвертации, в чем кроются причины проблемы. Два источника агентства в нефтепереработке Индии рассказали, что расчет в юанях увеличивает их затраты, поскольку рупии сначала необходимо конвертировать в гонконгские доллары, а затем в юани, и этот процесс стоит на 2-3% дороже, чем расчет в дирхамах (денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов).

Но российские поставщики нефти требуют, чтобы поставки оплачивались именно в юанях.

Из-за санкций Москва начала использовать в расчетах с Индией альтернативные валюты, включая индийские рупии. Однако сейчас у России возникают проблемы с торговлей рупиями, поскольку спрос на российские товары со стороны Индии выше, чем наоборот. Это означает, что, согласно расчетам Bloomberg, Россия каждый месяц обременяется рупиями на сумму до 1 миллиарда долларов, которые застревают в индийских банках. При этом в Индии действуют ограничения на потоки капитала иностранных инвесторов - РФ каждый квартал сталкивается с рупиями на сумму от 2 до 3 миллиардов долларов, застрявшими в Индии. К настоящему моменту сумма застрявших в Индии средств может достигать нескольких десятков миллиардов долларов.

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