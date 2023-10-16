WP: Пентагон отобрал до 2000 военных для помощи Израилю в войне 16.10.2023, 21:06

Отобранные американские военные сейчас находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

Американская газета The Washington Post (перевод — liga.net) со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет, что Пентагон отобрал около 2000 военнослужащих, чтобы подготовить их для потенциального развертывания на Ближнем Востоке для поддержки Израиля.

По данным собеседников журналистов, американские военные будут привлечены из разных подразделений ВС США.

Их главными задачами станут «консультирование и медицинская поддержка», сообщили чиновники американского ведомства.

Отобранные американские военные сейчас находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

Пока неизвестно, что станет основанием для их перекидывания и куда их могут отправить, пишет издание. WP отмечает, что в любом случае такое решение Пентагона указывает, что Вашингтон готовится поддерживать ЦАХАЛ, если Израиль примет решение начать наземную операцию в секторе Газа.

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