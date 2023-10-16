В Минске цены на квартиры достигли максимума за восемь лет 16.10.2023, 21:11

Эксперты раскрыли данные реальных сделок.

В сентябре число сделок купли-продажи квартир по сравнению с августом снизилось, а вот цена за метр выросла. Люди стали покупать больше жилья в типовых панельках. Что еще происходит на рынке квартир — в аналитике Realt.

После рекордного августа на рынке квартир в столице число сделок ожидаемо сократилось: по предварительным подсчетам в сентябре 2023 года купили 1677 квартир, что на 11.4% ниже значения предыдущего месяца. Впрочем, текущий уровень спроса стал максимальным для начала осени за прошедшие 10 лет.

За 9 месяцев 2023 года в Минске было продано на 14% квартир больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время снизилось предложение квартир в базе по сравнению с предыдущим месяцем: выбор квартир сократился на 4%.

Что покупали в сентябре?

Структура купленных квартир в разрезе числа комнат за месяц не изменилась. Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 42%. В 33% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 20% - 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали в 8% случаев.

Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Первомайский, реже — Партизанский и Фрунзенский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали квартиры в типовых панельных домах — их доля увеличилась на 2%.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за сентябрь 2023 года выросла на 0.7% и составила 1388 $/м2, что стало максимальным значением с мая 2015 года.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1496 $/м2 (+0.5% за месяц) — $ 52 000;

2-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (-0.2%) — $ 59 000;

3-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (+1.2%) — $ 73 000;

4-комнатные квартиры: 1110 $/м2 (-5%) — $ 80 500.

Индекс цен на квартиры в Минске, который рассчитывается на основе объявлений о продаже квартир, в сентябре также показал рост (+1.3%) и составил 1371 $/м2.

В разрезе числа комнат сильнее всего увеличилась средняя стоимость квадратного метра в объявлениях в части 1-комнатных квартир — плюс 5.3%.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Журналисты произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в сентябре 2023 года составляла 1526 $ (+0.6% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1566 $/м2 (-0.8% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1554 $/м2 (+0.3%),

3-комнатные квартиры — 1521 $/м2 (+2.4%),

4-комнатные квартиры — 1371 $/м2 (-2.1%).

В большинстве микрорайонов Минска преобладал рост цен на квартиры. Наиболее ощутимое повышение (более 3%) было зафиксировано в районе улиц Козлова- Ботаническая, Кабушкина и в районе Грушевка.

Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная в сентябре 2023 года, обошлась покупателю в 1.5 млн долларов.

Что в соседних странах?

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте снизились во всех случаях, сильнее всего в Варшаве — минус 1.4%.

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