Свитан: Авдеевка стала для россиян «Бахмутом-2» 16.10.2023, 21:18

Полковник ВСУ проанализировал ситуацию на фронте в Украине.

Россияне направили значительные силы на штурм города Авдеевка Донецкой области. Враг пытается взять город в кольцо. Соответствующую информацию в эфире «24 Канала» прокомментировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, общее между Авдеевкой и Бахмутом только в количестве российских потерь – там уже тысячи убитых, которые пытались удариться об авдеевский гарнизон. Также уничтожены сотни единиц техники, танков, бронированных машин, комплексов артиллерии и ЗРК.

- Можно сказать, что для них это «Бахмут-2», но только по потерям, – подчеркнул Роман Свитан.

«За 10 лет количество сил и средств, которые россияне бросали на уничтожение нашего гарнизона в Авдеевке, было в разы больше», – рассказал военный эксперт.

Сейчас там враг пытается выполнить политическую задачу, ведь военная задача – невыполнима.

Ликвидация вертолета Ми-8

Роман Свитан объяснил, что Ми-8 – это транспортировщик, однако иногда его используют, как боевой вертолет.

Он летит на низкой высоте и, скорее всего, что ЗРК его не тронет. Преимущественно их сносят с помощью ПЗРК.

- Наши группы ССО и разведки берут с собой преимущественно Stinger, заходят в глубину территории противника – 5 – 7 – 15 километров и на перехвате «снимают» российские вертолеты. Противодействовать этому практически невозможно, – объяснил военный эксперт.

Аренда комплексов ПВО

По мнению Свитана, это правильно. Ведь, например, в Польше стоит комплекс – украинцы могут попросить у них в аренду и перебросить на запад Украины. Даже чуть ли не до центра страны их дотянуть.

- С одной стороны, они будут выполнять задачу прикрытия Польши с востока, а также прикрытие наших областей, – отметил военный эксперт.

До этих комплексов российские средства поражения фронтового уровня – не достанут. Это возле линии фронта они имеют риск удара и беспилотника или конкретных противорадиолокационных ракет с дальностью до 150 километров.

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