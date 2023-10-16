Свитан: Авдеевка стала для россиян «Бахмутом-2»
- 16.10.2023, 21:18
Полковник ВСУ проанализировал ситуацию на фронте в Украине.
Россияне направили значительные силы на штурм города Авдеевка Донецкой области. Враг пытается взять город в кольцо. Соответствующую информацию в эфире «24 Канала» прокомментировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, общее между Авдеевкой и Бахмутом только в количестве российских потерь – там уже тысячи убитых, которые пытались удариться об авдеевский гарнизон. Также уничтожены сотни единиц техники, танков, бронированных машин, комплексов артиллерии и ЗРК.
- Можно сказать, что для них это «Бахмут-2», но только по потерям, – подчеркнул Роман Свитан.
«За 10 лет количество сил и средств, которые россияне бросали на уничтожение нашего гарнизона в Авдеевке, было в разы больше», – рассказал военный эксперт.
Сейчас там враг пытается выполнить политическую задачу, ведь военная задача – невыполнима.
Ликвидация вертолета Ми-8
Роман Свитан объяснил, что Ми-8 – это транспортировщик, однако иногда его используют, как боевой вертолет.
Он летит на низкой высоте и, скорее всего, что ЗРК его не тронет. Преимущественно их сносят с помощью ПЗРК.
- Наши группы ССО и разведки берут с собой преимущественно Stinger, заходят в глубину территории противника – 5 – 7 – 15 километров и на перехвате «снимают» российские вертолеты. Противодействовать этому практически невозможно, – объяснил военный эксперт.
Аренда комплексов ПВО
По мнению Свитана, это правильно. Ведь, например, в Польше стоит комплекс – украинцы могут попросить у них в аренду и перебросить на запад Украины. Даже чуть ли не до центра страны их дотянуть.
- С одной стороны, они будут выполнять задачу прикрытия Польши с востока, а также прикрытие наших областей, – отметил военный эксперт.
До этих комплексов российские средства поражения фронтового уровня – не достанут. Это возле линии фронта они имеют риск удара и беспилотника или конкретных противорадиолокационных ракет с дальностью до 150 километров.