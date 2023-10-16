Названы автомобили с самыми вместительными багажниками в своем классе 16.10.2023, 21:23

В рейтинг попали семь моделей.

Британские эксперты определили автомобили с самыми вместительными багажниками на рынке. Модели разделили на сегменты, в которые они входят. Рейтинг опубликовали на сайте Motor1, сообщает «Фокус».

Объем багажника для многих автомобилистов является важным фактором при выборе авто. В Европе доступно множество вместительных моделей, которые позволяют перевозить большое количество вещей.

Эксперты выделили 7 моделей в разных сегментах. Среди них есть хэтчбеки, кроссоверы и универсалы.

Сегмент A — Kia Picanto

Объем багажника Kia Picanto составляет 255 литров. Это довольно неплохой показатель для модели длиной всего 3595 мм.

Сегмент B — Dacia Sandero

Бюджетный хэтчбек Dacia Sandero предлагает не только практичный интерьер, но и вместительный багажник объемом 410 литров. Сложите задний ряд сидений и вы сможете поместить внутрь длинные предметы.

Городские кроссоверы — Dacia Duster

Dacia Duster входит в сегмент городских кроссоверов и доступен по бюджетной цене. Тем не менее объем багажника составляет 478 литров, что является одним из лучших показателей в своем классе.

Сегмент C — Opel Astra

Opel Astra остается одним из самых универсальных автомобилей в своем классе. Объем багажника модели составляет 422 литра.

Компактные кроссоверы — Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan имеет практичный интерьер и вместительный багажник. Внутри можно перевозить груз объемом до 615 литров.

Сегмент D — Skoda Octavia Combi

Лифтбэк Skoda Octavia обладает вместительным багажником, но универсал Combo предлагает еще больше багажного пространства. Объем багажника модели составляет 640 литров.

Среднеразмерные кроссоверы — Tesla Model Y

Tesla Model Y является единственным электромобилем в рейтинге. Также модель имеет задний багажник объемом 600 литров. Если этого недостаточно, впереди есть еще один небольшой багажник.

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