Белорусам придут ошибочные счета к оплате от крупной страховой компании 1 16.10.2023, 21:35

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В чем дело?

Страховая компания «Приорлайф» предупредила клиентов, что им может прийти счет к оплате с ошибочными суммами. Об этом сообщается на сайте фирмы.

«В связи с проведением технических работ при оплате очередного страхового взноса может быть выставлена неверная сумма для оплаты. Указанную сумму следует откорректировать исходя из действующего курса Нацбанка Беларуси на дату уплаты взноса», — предупредила своих клиентов компания «Приорлайф».

Ранее стало известно, что еще одна страховая компания — «Стравита» — с 1 октября отменила возможность оформлять полисы в долларах. Это решение фирма поясняла тем, что «на финансовом рынке Беларуси наблюдается снижение размера средних процентных ставок в свободно-конвертируемой валюте по новым банковским вкладам (депозитам)».

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