Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область

Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область11
- 16.10.2023, 21:55
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Под ударом четыре украинских населенных пункта.
Российские войска сегодня, 16 октября, с пяти самолетов сбросили девять авиабомб на Херсонскую область. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
- Враг атаковал Херсонскую область с пяти самолетов СУ, - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам.
- Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, - добавил Прокудин.