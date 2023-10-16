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Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область

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  • 16.10.2023, 21:55
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Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область

Под ударом четыре украинских населенных пункта.

Российские войска сегодня, 16 октября, с пяти самолетов сбросили девять авиабомб на Херсонскую область. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

- Враг атаковал Херсонскую область с пяти самолетов СУ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам.

- Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, - добавил Прокудин.

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