«Когда я озвучил, что должен уйти через две недели, в ход пошли стулья» 1 16.10.2023, 22:08

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Истории белорусов, которым не давали уволиться с работы.

В Беларуси не хватает более 138 тысяч работников. Такое количество объявлений о поиске сотрудников находилось в общереспубликанском банке вакансий на момент написания этого текста. С января эта цифра выросла почти на 40 тысяч. «Зеркало» поговорило с белорусами, для которых увольнение превратилось в квест.

В целях безопасности имена всех собеседников изменены.

«Чтобы уволиться, перерегистрировался у родственников, которые жили за 200 километров»

Николаю за тридцать. Сейчас он работает электриком в Европе, а до этого более десяти лет трудился на госпредприятии в небольшом райцентре. Сюда пришел сразу после техникума. Мысли о том, чтобы присмотреться к другим вакансиям, появились у него несколько лет назад, но окончательно попрощаться с организацией мужчина решил только в 2022-м. На это, говорит, было несколько причин.

— Напрягала обстановка с тотальным контролем в организации. Ввели должность для кагэбэшника, который, грубо говоря, руководил предприятиям. Начальник перестал что-то решать, — делится наблюдениями Николай. — Последним толчком стало то, что сначала за политику «ушли» моего коллегу, потом еще одного пацана. Контракт у меня был на несколько лет, но с учетом моей позиции понимал: его не продлят. Подумал, не стоит ждать, когда это случится.

Уходить в никуда Николай не стал и заранее нашел вакансию за границей, помогли знакомые. Когда стало ясно, что новые работодатели его ждут, пошел сообщить текущим, что хотел бы уйти. Сначала просто на словах. Услышав эту новость, руководство собрало небольшой консилиум и решило: сотрудника «просто так не уволят».

Вариант не ходить на работу, чтобы с ним попрощались по статье за прогулы, мужчину не устраивал. Хотел расстаться с организацией по-хорошему, чтобы не портить трудовую. К тому же, если в будущем придется искать вакансию в Беларуси, могут запросить рекомендацию с предыдущего места работы. Не хотелось портить резюме. В итоге мужчина стал читать закон и узнал, что веской причиной для увольнения является смена места жительства.

— В городе, где я жил, снимал квартиру. Когда возникла вся эта ситуации, решил перерегистрироваться у родственников. Они не возражали. Их дом находился примерно в двухстах километрах от моего города, — вспоминает собеседник, отмечая, что официально сменил место жительства и даже стал на учет в другом военкомате. — После этого я написал заявление на увольнение. Объяснил, что теперь ездить на работу мне далеко, и отнес бумагу в отдел кадров, где ее официально зарегистрировали. У меня спросили, с чем связан переезд. Ответил, арендовать квартиру стало дорого, а у родственников можно жить бесплатно. Мне ответили, что у них есть месяц на рассмотрение.

По словам Николая, рассматривать его заявление не торопились. Ссылались на то, что за ним еще отработка. Дело в том, что несколько лет назад мужчина поступил на заочное в университет. Когда был на последнем курсе, знакомые подсказали, что он может заключить с предприятием договор, по условиям которого время, пока он, например, на сессии, организация будет выплачивать ему среднюю зарплату. Взамен после выпуска он должен был отработать два года.

— Стал вопрос: как же мы тебя отпустим, ты же должен нам денег? — вспоминает собеседник и говорит, что был готов все вернуть предприятию. — Отработать мне оставалось несколько месяцев, поэтому сумма казалась для меня подъемная. Почему не доработал? Устал от этого места и всего. Не мог я там больше находиться. Тем более нашел вариант за границей.

И все же вопрос с увольнением не решался. На предприятии Николаю объясняли, что для ухода нет уважительной причины. Аргумент про новый адрес не помогал. А потом мужчину и вовсе попросили предоставить на предприятие справку о том, где он будет работать по новому месту регистрации.

— Говорю, это уже какой-то абсурд. Я еще у вас не уволился. У вас моя трудовая, как я могу там работать, — передает ту беседу Николай и делится предположениями о том, почему его не хотели отпускать: — В первую очередь, наверное, потому что не хватало рабочих рук. По моим ощущениям, на предприятии в этот момент недобор был процентов тридцать сотрудников. Мы работали по повышенным ставкам за двоих, троих.

Пока вопрос Николая повис в воздухе, он не ходил на смены: написал заявление об отпуске за свой счет.

— Его оформили официально, поэтому в какой-то момент сказал им: «Дайте письменный ответ, что вы отказываетесь меня увольнять и почему», — описывает ситуацию Николай. — К моменту, когда заканчивались дни, что я брал за свой счет, мне позвонили из отдела кадров и сообщили: «Хорошо, давай выплачивай [долг]». И после этого я смог бы уйти по соглашению сторон. Я выдохнул с ощущением, что все закончилось.

В общей сложности увольнение Николая растянулось практически на месяц. В этот период, говорит он, его общение с руководством было эмоциональным, «чуть ли не до мата доходило».

— Но я не переживал, потому что для себя все решил, — говорит мужчина. — Когда уходил с предприятия, начальник сказал: «Николай, если решишь вернуться, я возьму тебя назад». Сейчас не жалею, что рискнул. С новой работой все наладилось, а эта история забылась как страшный сон.

«Плохой человек в этой ситуации я»

Максиму 28 лет. Второй год он живет в небольшом польском городе, но нынешнее место работы просит не указывать. Парень не скрывает: он человек принципиальный, поэтому везде, где трудился, у него возникали незначительные конфликты с руководством. Есть в его послужном списке и серьезная неприятная история. Произошла она в начале 2021-го, когда Максим решил уволиться с мебельного предприятия. К тому моменту это было его шестое или седьмое место работы. До этого, говорит, отовсюду уходил мирно.

— На мебельное предприятие я устроился зимой 2020-го. Мы с руководством обсудили вопросы по зарплате, мне дали топливную карту, все было хорошо. Но появлялись нюансы. В итоге работа мне не нравилась, и через три месяца я взялся искать другую, — вводит в курс дела собеседник. — Так получилось, что на тот момент я несколько лет занимался окнами. На меня вышли люди из этой сферы. Их предложение показалось не глупым. Приступать нужно было через месяц.

До этого требовалось уволиться с мебельного предприятия. Молодой человек подошел к своему непосредственному начальнику. Объяснил ситуацию. Тот сказал: «Без проблем». Максим посчитал, что решил вопрос, и на время поставил в ней точку. Через две недели по рабочему вопросу пошел к гендиректору и невзначай обронил, что собирается уходить. Выяснилось, что генерального об этом никто не предупредил. Почему, парень не знает.

— У гендиректора были круглые глаза. Он воспринял ситуацию в штыки. Сказал, никто никуда не уволится. Напомнил: «Мы тебе дали все, что ты просил». Говорил, где он найдет сотрудника на мое место, и что так дела не делаются, — вспоминает Максим. — Сначала он был готов идти на контакт, но, когда я озвучил, что должен уйти через две недели, в ход пошли стулья. В кабинете они были на колесиках. Он стал толкать их в мою сторону.

В тот день Максим с руководителем встречались несколько раз: пытались разобраться в ситуации. Как позже рассказали парню коллеги, они никогда не слышали, чтобы кого-то так громко увольняли. Ситуация была неприятная, но планов сотрудника не меняла. На новой работе ему обещали зарплату процентов на 50−60 больше. В ответ на это на предприятии ему тоже предложили прибавку, но не такую высокую.

— Я работал по трудовому договору. Стал его изучать. Там было написано, что, когда человек приносит заявление, ему могут назначить трехмесячную отработку. Так мне и предложили, — останавливается на нюансах собеседник, уточняя, что столько ждать его новые работодатели не могли. — В том же документе было написано, что до такого-то числа у нас на предприятии был аванс. Сумма незначительная, рублей 10−15, но должна быть.

По словам Максима, так совпало, что в месяц, когда он решил уволиться, эти деньги на карту ему «не капнули». Сам он даже не заметил. Подсказали коллеги, которые недосчитались аванса.

— Проконсультировался по поводу этой ситуации у знакомых юристов. Мне объяснили, могу написать заявление о том, что работодатель нарушил условия трудового договора, и на этом основании уволиться, — вспоминает собеседник. — Об этом я знал еще до эмоционального разговора с гендиректором, но использовать ситуацию не хотел. Пробовал договориться мирно.

Следующие дни Максим продолжал работать как обычно. Спокойно решал с гендиректором текущие вопросы, но как только заговаривал про увольнение, тот был недоволен. Что касается других коллег, то свои планы парень не афишировал, поэтому большинство из них об этом даже не догадывались.

— Я знал, что по закону меня должны будут уволить через три дня после того, как попрошу. К этому сроку и отнес секретарю заявление, — говорит Максим. — На следующий день у гендиректора как раз было совещание. Секретарь традиционно передала ему все бумаги. Среди них он увидел и мое заявление, в котором было написано про ситуацию с авансом. Он сразу же позвонил бухгалтеру, узнал, могло ли быть такое. Та подтвердила. Потом был вызван юридический отдел. Они пожали плечами, сказали, ничего нельзя сделать, и мы на этом разошлись.

— Я уволился по статье о нарушении трудового договора, — продолжает собеседник. — Конечно, я поступил некрасиво. Я действовал исключительно в своих интересах. Меня приняли на работу, поддержали какие-то мои условия. На месте гендиректора я бы тоже очень разозлился. Плохой человек в этой ситуации я, но это ошибка руководителя, что он нарушил трудовой договор. Было очень неприятно перед моим непосредственным начальником. Мы хорошо сработались. Он профессионал. Я много где трудился и понимаю: с хорошими людьми нужно не терять связь, но в сложившейся ситуации он вряд ли захочет со мной поддерживать контакт.

На следующем месте Максиму очень нравилось. Он получал хорошие деньги, рос по карьерной лестнице, но, когда в Украине началась война и заказы окон просели, парень снова оказался в неприятной ситуации. В фирме ему, как и другим сотрудникам, предложили уволиться.

— Я сказал, что они должны мне выплатить зарплату за три месяца, отпускные, и тогда мы разойдемся. В итоге посидел дома на окладе две с половиной недели, и они решили со мной рассчитаться, — рассказывает Максим. — С одной стороны, это можно назвать эгоизмом. С другой — жизнь такая, что всем мил не будешь. Я у себя один и преследую по жизни только свои интересы.

«Повторяли: «Как хотите крутитесь», но я не отставала»

Марине чуть за двадцать. Она живет в небольшом районном городе. В 2021-м девушка устроилась в магазин одежды. Контракт был на два года. Говорит, во время трудоустройства на словах ей обещали график два через два и зарплату от 700 рублей.

— В итоге график меняли несколько раз в месяц, а зарплата оказалась 300−400 рублей, — вспоминает собеседница. — Контракт при этом был составлен так, что не придраться.

Об увольнении Марина задумалась спустя примерно полгода. Вспоминает, что в тот период график сделался «совсем никакой», желания сотрудников не учитывались, приходилось просить, чтобы поставили «хотя бы два через два». Спланировать что-то, признается, было очень сложно: рабочее расписание менялось несколько раз в месяц.

— Морально это очень тяжело, поэтому предупредила начальство, что больше так не могу и хочу уволиться. Мне ответили: «У вас контракт, и вы должны отработать». Повторяли: «Как хотите крутитесь». Но я не отставала, — описывает тот период девушка. — В итоге руководство сказало: «Отработайте месяц, и уволим». Я параллельно нашла другую вакансию, и там готовы были подождать.

Когда Марина договорилась с начальством об увольнении, то подсчитала, что уволить ее должны были в середине следующего месяца. Но увидела в графике свои смены.

— Я сообщила, что с середины месяца меня ждут на другой работе, но руководство это особо не волновало. Отвечали, что у них нет работников, к тому же начались больничные, — вспоминает собеседница. — Я не хотела конфликтовать, поэтому пробыла там еще полтора месяца.

Отработав все смены, Марина вышла в другое место, даже не забрав из магазина трудовую. Там сначала была стажировка, поэтому документы спешно не требовались.

— Магазин, из которого я ушла, входит в торговую сеть, руководство находится в другом городе, моя трудовая была у них. Они обещали выслать ее по почте, но никак не могли этого сделать. В какой-то момент мне уже нужно было оформляться на новом месте, а трудовой нет. Неудобно было перед нынешними работодателями. На вопрос, когда будет документ, постоянно отвечала им: «Завтра». Потому что так мне говорили в бухгалтерии торговой сети. В итоге я сама поехала туда, чтобы все забрать, — вспоминает собеседница. — С документом мне отдали только часть зарплаты, хотя должны были всю. Остальное начислили в конце месяца.

В магазине Марина проработала в общей сложности около года. Об уходе не жалеет. Говорит, в новой сфере ей нравится.

— История с магазином была неприятная, — резюмирует девушка. — Для себя сделала выводы, что на работе очень важно отношение руководства к сотруднику, понимание, уважение, а не просто — трудитесь.

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