«Дорога домой из Минска превратилась в настоящий квест» 16.10.2023, 22:35

2,274

На маршрутки стоят многометровые очереди.

В одном из пропагандистких телеграм-каналов пишут, что якобы уехать в Минск из Борисова в выходные «можно без проблем: автобус на 16.55 отправился со свободными местами, следом стоят еще 5 машин». Однако в пятницу, 14 октября, в Минске пассажиры стояли в очереди около часа, чтобы уехать в Борисов.

Фото очереди из нескольких десятков человек ex-press.by прислали читатели:

— Чарга на маршрутку Мінск-Барысаў у пятнiцу, 14 кастрычніка, а сёмай вечара, была вялiкая. Мы чакалі амаль гадзіну.

СМИ уже не раз писали, что по пятницам и по выходным в Минске вырастают многометровые очереди на маршрутки в Борисов и Жодино.

Так, очевидцы сняли очередь из пассажиров вечером в субботу, 9 сентября.

Уже не первый месяц жители Жодино и Борисова жалуются, что дорога домой из Минска в пятницу и выходные превращается для них в настоящий квест.

Миноблавтотранс принял решение об изменении расписания на междугородном маршруте №500Э «Борисов — Минск». До этого перевозчик провел мониторинг пассажиропотока на выходных по маршруту Минск — Борисов и обратно.

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Минской области с 23 сентября на междугородном маршруте №500Э «Борисов — Минск» по пятницам, субботам и воскресеньям увеличили количество автобусов большой вместимости.

Также по субботам обещали увеличить количество рейсов и уменьшить интервал движения между рейсами.

Несмотря на все эти меры, пассажиры продолжают выстраиваться в очередь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».