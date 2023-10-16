«Дорога домой из Минска превратилась в настоящий квест»
- 16.10.2023, 22:35
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На маршрутки стоят многометровые очереди.
В одном из пропагандистких телеграм-каналов пишут, что якобы уехать в Минск из Борисова в выходные «можно без проблем: автобус на 16.55 отправился со свободными местами, следом стоят еще 5 машин». Однако в пятницу, 14 октября, в Минске пассажиры стояли в очереди около часа, чтобы уехать в Борисов.
Фото очереди из нескольких десятков человек ex-press.by прислали читатели:
— Чарга на маршрутку Мінск-Барысаў у пятнiцу, 14 кастрычніка, а сёмай вечара, была вялiкая. Мы чакалі амаль гадзіну.
СМИ уже не раз писали, что по пятницам и по выходным в Минске вырастают многометровые очереди на маршрутки в Борисов и Жодино.
Так, очевидцы сняли очередь из пассажиров вечером в субботу, 9 сентября.
Уже не первый месяц жители Жодино и Борисова жалуются, что дорога домой из Минска в пятницу и выходные превращается для них в настоящий квест.
Миноблавтотранс принял решение об изменении расписания на междугородном маршруте №500Э «Борисов — Минск». До этого перевозчик провел мониторинг пассажиропотока на выходных по маршруту Минск — Борисов и обратно.
В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Минской области с 23 сентября на междугородном маршруте №500Э «Борисов — Минск» по пятницам, субботам и воскресеньям увеличили количество автобусов большой вместимости.
Также по субботам обещали увеличить количество рейсов и уменьшить интервал движения между рейсами.
Несмотря на все эти меры, пассажиры продолжают выстраиваться в очередь.