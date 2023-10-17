В Лепеле за «экстремизм» судили «Человека года Витебщины - 2018» 17.10.2023, 0:57

Илья Шендалесов

Он был главврачом Лепельской ЦРБ.

В Лепеле за «экстремизм» 16 октября судили Илью Шендалесова, который в 2018 году был удостоен звания «Человек года Витебщины». Об этом сообщает правозащитный телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Имя Ильи Шендалесова заметили в расписании суда Лепельского района. Его судили по ст. 19.11 ч. 2 КоАП за распространение «экстремистских» материалов. Какое решение принял судья Фадей Зинькевич — неизвестно.

Илья Шендалесов удостоился звания «Человека года Витебщины» в 2018 году. В то время он был главврачом Лепельской ЦРБ. С 2021 года эту должность занимал Алексей Прокофьев. Сейчас место главврача, судя по сайту ЦРБ, вакантно.

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