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Украинские нацгвардейцы уничтожили вышку РЭБ россиян при помощи дрона

  • 17.10.2023, 3:00
Украинские нацгвардейцы уничтожили вышку РЭБ россиян при помощи дрона

Видеофакт.

Украинские военные смогли уничтожить российскую вышку радиоэлектронной борьбы на Купянском направлении. Они ударили по ней дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Telegram.

Как отмечают в НГУ, вышку уничтожили аэроразведчики «Кондор» первой президентской бригады Нацгвардии «Буревій».

Вышка РЭБ также была оборудована системой дальнего визуального наблюдения «Муром2, которая представляла угрозу для украинских солдат.

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