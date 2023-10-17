Украинские нацгвардейцы уничтожили вышку РЭБ россиян при помощи дрона 17.10.2023, 3:00

Видеофакт.

Украинские военные смогли уничтожить российскую вышку радиоэлектронной борьбы на Купянском направлении. Они ударили по ней дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Telegram.

Как отмечают в НГУ, вышку уничтожили аэроразведчики «Кондор» первой президентской бригады Нацгвардии «Буревій».

Вышка РЭБ также была оборудована системой дальнего визуального наблюдения «Муром2, которая представляла угрозу для украинских солдат.

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