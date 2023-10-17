Европа установила рекорд по заполнению газовых хранилищ 17.10.2023, 5:20

Сейчас хранилища заполнены на 97,9%.

По состоянию на 16 октября 2023 года европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 97,9%, пишет «Униан».

Как сообщает ExPro со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, это является рекордным значением за всю историю наблюдений. На сегодня в европейских ПХГ хранится более 105,1 млрд кубометров газа, тогда как максимальные мощности хранилищ составляет около 107,4 млрд куб.

В течение сентября в хранилища было закачано всего 3,2 млрд куб м газа, что на 62% меньше, чем в прошлом году за этот период. Это произошло в связи с длительными техническими обслуживаниями в Норвегии из-за которых значительные объемы газа для экспорта в Европу были недоступны. В октябре поставки газа из Норвегии возобновились и за первые 14 дней в хранилища было закачано более 2,1 млрд куб м.

В 2022 году сезон закачки продолжался до 14 ноября. Хранилища тогда были заполнены на 95,6% и в них хранилось 100,9 млрд куб м газа.

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