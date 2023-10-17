Террорист прикинулся раненым солдатом ЦАХАЛа: израильского офицера спасла интуиция 17.10.2023, 7:39

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В засаду могли попасть около 30 солдат.

Майор ЦАХАЛ Матан Эльграбли сумел спасти жизни нескольких солдат благодаря интуиции и находчивости. Офицер участвовал в «зачистке» кибуца Кфар-Аза и раскрыл хитрость террориста, который притворился раненым израильтянином, пишет сайт «Детали».

32-летний Матан Эльграбли из Модиина проходил в последнее время командно-штабные курсы – это последний шаг на пути к званию майора в бригаде «Гивати».

Утром 7 октября офицера подняли по тревоге. Он прибыл в штаб «Гивати» и начал готовить к выезду бронетранспортер. Но, поняв, насколько серьезна ситуация на юге страны, Матан перепоручил это солдату. Сам же, вместе с заместителем командира дивизии, прыгнул в армейский «Хаммер» и помчался в сторону Сдерота.

Оттуда, поняв, что в Сдероте уже действуют десантники, офицеры помчались к месту музыкального фестиваля в кибуце Реим, где террористы ХАМАСа устроили бойню.

«Нам удалось ликвидировать троих террористов. Одну выжившую, залитую собственной кровью, мы нашли в палатке и спасли», — вспоминает он.

Затем военные двинулись пешком по зарослям и ручьям в районе фестиваля, разыскивая выживших.

«Нам удалось спасти несколько десятков человек. Мы кричали: «Мы из «Гивати», «Гивати»!», — потому что словам «ЦАХАЛ, ЦАХАЛ!» они уже не верили. И все же некоторые убежали от нас», — вспоминает он.

Спустя два часа, закончив спасать людей под Реим, Матан вместе с еще несколькими военными отправился в кибуц Кфар-Аза.

Во время «зачистки» кибуца Матан Эльграбли вовремя распознал хитрость террористов. «Мы были в саду и заметили внутри дома, в конце коридора, ноги [лежащего человека], в израильских сандалиях «наалей шореш» (очень прочные, популярные у израильтян сандалии, выпускаемые несколькими брендами, — прим).

Из дома доносились крики. Один из офицеров ЦАХАЛа решил было, что это раненый израильтянин просит помощи. Но Эльграбли заметил рядом с «раненым» что-то похожее на автомат Калашникова.

«Один из наших офицеров решил, что это раненый солдат, и пошел к нему. Я схватил его за шиворот, вернул назад и говорю: «Куда идешь». Он говорит: «Это наш, он в сандалиях»

Эльграбли приказал бросить в ту сторону светошумовую гранату – и с группой солдат двинулся в обход.

«Когда он бросил гранату, парень поднял ствол и выстрелил. К счастью, не попал. В ту же секунду мы ворвались с другой стороны через кухню – и увидели семерых террористов из элитного подразделения ХАМАСа, сидящих в засаде. Они собирались убить всех в саду. Мы ликвидировали их за несколько секунд, прежде чем они успели отреагировать».

В засаду могли попасть около 30 солдат, находившихся на месте рядом с Матаном.

«Мы взяли тактические рации террористов, передали их бойцам, говорящим по-арабски, и они начали переводить для нас», — продолжил Эльграбли, — Из перевода мы поняли, что силы ХАМАСа организуются в западной части города Газа».

Офицер отправился на армейском «Хаммере» наперерез другой группе террористов – и был ранен.

«Подъехала машина, из которой открыли огонь, — и я получил пулю в живот. Я прижался к земле и попытался отползти в сторону укрытия. Вдруг я почувствовал, что кто-то тянет меня к джипу.

Лишь позже Матан узнал, что другой офицер вытащил его с поля боя и вывез в машине под шквальным огнем. Дальше на вертолете раненого доставили в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомер.

Несмотря на тяжелое ранение, Матан собирается вернуться в строй после выздоровления. «Я не сомневаюсь ни на секунду», — заключает он.

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